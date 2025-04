Spazionapoli.it - Lukaku e i numeri che fanno sognare il Napoli: Conte gongola

Leggi su Spazionapoli.it

Spuntano alcunichei tifosi del: riguardano Romelu.Ilsarà atteso domani dalla sfida contro il Bologna, match che si preannuncia come un crocevia fondamentale per tutta la stagione azzurra. Ieri, infatti, l’Inter capolista ha pareggiato per 2-2 contro il Parma, regalando di fatto al club azzurro la chance per accorciare a -1 dal primo posto in classifica.Tutti i big delsono quindi chiamati ad una grande prestazione. Inevitabile coinvolgere in questo discorso, quindi, anche Romeluche, fin qui, raramente ha fallito con la maglia azzurra nelle partite più importanti.super contro il BolognaEmerge però un’altra statistica che fa sperare in positivo:ha infatti uno score assolutamente invidiabile nelle sue sfide contro il Bologna, che l’hanno visto al gol 5 volte in 5 partite giocate.