Roma Juve Marco Baridon a caldissimo | Squadra unita verso la stessa direzione Tudor ha dato una scossa ma quel gol nel secondo tempo… – VIDEO

Marco Baridon Roma Juve, Marco Baridon a caldissimo: le dichiarazioni del direttore di Juventusnews24 dopo il pareggio dei bianconeri La Juve pareggia contro la Roma per 1-1: alla rete di Locatelli risponde quella di Shomurodov. Un punto che permette ai bianconeri di proseguire nella lotta al quarto posto, raggiungendo momentaneamente il Bologna in classifica. Al termine del match, Marco Baridon, direttore di Juventusnews24, ha commentato la prestazione comunque positiva dei bianconeri che sembrano aver reagito bene al cambio in panchina.

