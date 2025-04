Codognè il servizio idrico potenzia le capacità operative nei Comuni del territorio

Comuni soci: a Codognè, in via Petrarca, si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra per l’ampliamento del polo logistico dell’azienda.Questa seconda parte dell’opera, dal valore di 2,5 milioni di euro. Trevisotoday.it - Codognè, il servizio idrico potenzia le capacità operative nei Comuni del territorio Leggi su Trevisotoday.it Sabato 22 marzo 2025 è stata una giornata storica per Piave Servizi e per i suoi 39soci: a, in via Petrarca, si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra per l’ampliamento del polo logistico dell’azienda.Questa seconda parte dell’opera, dal valore di 2,5 milioni di euro.

Piave Servizi, dal quinto Hydrobond 30 milioni per potenziare la rete e dal Pnrr 18 milioni per la tutela della risorsa idrica. Piave Servizi, gestori uniti per ottimizzare le risorse idriche. Ne parlano su altre fonti

Servizio idrico, nel 2025 investimenti a 80 euro procapite. Ma le utility guardano già al post Pnrr - Il valore degli investimenti sul servizio idrico integrato sostenuti dalla tariffa ammonta a circa 4 mld di euro/anno, cui fino al 2026 si aggiungono 1,1 mld€/a dal Pnrr, ma il fabbisogno del ... (greenreport.it)

Corte dei Conti, il servizio idrico in Italia ha tariffe inadeguate e gap di investimenti - Oggi spendiamo 4 miliardi l’anno per migliorare il servizio idrico Italia. Ma ne servirebbero almeno 6. E nel 2026 finiscono i fondi PNRR ... (rinnovabili.it)

Piave Servizi invita a ripensare la sede di Codognè con un ampliamento e l'armonizzazione delle aree attigue - La società Piave Servizi di Codognè, in provincia di Treviso, ha bandito un concorso di idee per acquisire la migliore proposta ideativa per la riqualificazione e l'ampliamento della propria sede, non ... (professionearchitetto.it)