Calciomercato.it - Roma-Juventus, Gourna-Douath dribbla il futuro: “Magari firmo domani oppure…”

I giallorossi centrano il 15esimo risultato utile consecutivo nello scontro diretto con i bianconeri, salendo a -5 dall’Atalanta terza in attesa del BolognaAll’Olimpicosi dividono la posta nello scontro diretto per la Champions, con i gol di Locatelli e Shomurodov. La corsa europea si fa sempre più stringente per entrambe le squadre, con tante concorrenti per due posti.Lucas(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole di Lucasin conferenza stampa, che parla anche dipreferendo tenere i suoi pensieri per sé e lasciarsi invece andare a una risata.Cosa ti ha chiesto Ranieri? “Dovevamo cambiare disposizione nel modo di giocare, mi ha chiesto di giocare a uno o due tocchi, di essere aggressivo. Mi è piaciuto come abbiamo lottato, era una partita contro una squadra difficile, siamo felici della partita”.