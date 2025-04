Nerdpool.it - One Piece è tornato!

Oneè finalmentein azione con nuovi episodi sei mesi dopo che l’anime è andato in pausa, e con il suo ritorno ha debuttato una nuova sequenza di sigla finale che mette Jewelry Bonney al centro dell’attenzione. One: Egghead Arc ha portato la prima metà della sua messa in onda l’anno scorso, ed è stato annunciato in modo scioccante che la serie sarebbe andata in pausa per sei mesi per la prima volta nella lunga storia dell’anime. È stato difficile aspettare mentre l’anime era in pausa, ma ora è finalmente finita perché la serie è tornata ufficialmente con nuovi episodi.One: Egghead Arc ha finalmente dato il via alla Parte 2 dell’arco anime, e con essa ha debuttato ufficialmente una nuova sigla finale. Intitolata “The 1” come eseguita da muque, questa nuova sequenza mette Bonney in primo piano, poiché sta per essere al centro di un grande evento in arrivo in questa prossima fase dell’arco.