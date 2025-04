Catania-Avellino 1-2 Patierno | Felice per la vittoria e per la doppietta Squalifica? Non ho capito l' ammonizione

doppietta ha deciso la gara al Massimino, Cosimo Patierno è stato il match winner di Catania-Avellino. L'attaccante biancoverde, che salterà la partita contro il Monopoli per Squalifica, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Sapevamo che ci aspettava una sfida tosta. Avellinotoday.it - Catania-Avellino 1-2, Patierno: "Felice per la vittoria e per la doppietta. Squalifica? Non ho capito l'ammonizione" Leggi su Avellinotoday.it Una suaha deciso la gara al Massimino, Cosimoè stato il match winner di. L'attaccante biancoverde, che salterà la partita contro il Monopoli per, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Sapevamo che ci aspettava una sfida tosta.

Catania-Avellino 1-2, Patierno: "Felice per la vittoria e per la doppietta. Squalifica? Non ho capito l'ammonizione". Catania-Avellino 1-2, Toscano: "Meritavamo di più, loro hanno vinto con due tiri. Non mi va giù il risultato". Catania-Avellino 1-2: le pagelle rossazzurre. TRIPLICE FISCHIO | Catania-Avellino 1-2. Catania-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Patierno regala la vittoria, Catania-Avellino 1-2. Ne parlano su altre fonti

Patierno regala la vittoria, Catania-Avellino 1-2 - Una doppietta di Patierno regala uno strepitoso successo a Catania per l'Avellino. In terra etnea i lupi vincono per due reti a uno davanti ai 18mila dello stadio siciliano (trasferta vietata ... (msn.com)

Catania-Avellino 1-2, Biancolino: "Nuove risposte, avanti così" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Catania-Avellino 1-2: tabellino e voti dei lupi, Patierno dominante - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)