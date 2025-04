Sport.quotidiano.net - Risultati Serie A: Brescia riaggancia Trapani in vetta. Secondo ko di fila per Milano

Bologna, 6 aprile 2025 – In attesa del posticipo del lunedì che vedrà la Virtus Segafredo Bologna impegnata sul campo della Nutribullet Treviso, la neopromossaShark e la Germanisi confermano inalla classifica del campionato diA di basket a seguito dei successi ottenuti rispettivamente contro Bertram Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia. La vittoria dei siciliani per 101-91 ha di fatto aperto il 25esimo turno ed è maturata grazie alle prove maiuscole di JD Notae (miglior realizzatore dei suoi con 20 punti) e John Petrucelli, autore di 17 punti e di una prova estremamente solida in difesa. Decisivo è stato il parziale di 29-16 piazzato dagli uomini di Repesa, che sono entrati nel quarto quarto sul +10 e hanno poi difeso il tesoretto fino alla quarta sirena. È maturata in rimonta anche la vittoria della Germaniche al PalaLeonessa A2A ha piegato 97-89 l’Umana Reyer Venezia al termine di una gara che è stato un trionfo soprattutto per i due attacchi: ad avere la meglio quello biancoblù, sospinto dai 19 punti Demetre Rivers e dai 16 di Maurice Ndour, capidi un intero quintettono in doppia cifra.