Atp Houston 2025 | Brooksby batte Tiafoe in finale e vince il titolo da numero 507 al mondo

Il grande ritorno di Jenson Brooksby. L'americano, 24 anni, ha vinto il torneo Atp di Houston 2025, e lo ha fatto da numero 507 al mondo, visto che è questo il suo attuale ranking dopo un calvario personale. Per conquistare il titolo nel proprio paese ha dovuto battere in un derby tutto Usa Frances Tiafoe, che era giunto alla terza finale consecutiva da queste parti, perdendo per la seconda volta di fila nell'atto conclusivo, lui che aveva trionfato due anni fa. Il punteggio finale è di 6-4 6-2 dopo un'ora e ventotto minuti di gioco.IL RACCONTO DEL MATCHProveniente dalle qualificazioni, Brooksby ha dovuto dunque vincere sette match in pochi giorni per ritrovare il sorriso: non dimenticherà senz'altro il "Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship", torneo 250 Atp che sulla terra rossa del Texas: il giocatore di Sacramento era infatti stato squalificato per 18 mesi per aver mancato tre controlli antidoping consecutivi.

