Sparatoria fuori da un bar a Fontanafredda | un morto

morto il bilancio di una Sparatoria avvenuta a Fontanafredda. Il fatto è avvenuto nella serata di domenica 6 aprile davanti al bar Sport in via Michelangelo Buonarroti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’automedica. Stando a quanto si apprende ci sarebbe stata un'aggressione. Pordenonetoday.it - Sparatoria fuori da un bar a Fontanafredda: un morto Leggi su Pordenonetoday.it È di unil bilancio di unaavvenuta a. Il fatto è avvenuto nella serata di domenica 6 aprile davanti al bar Sport in via Michelangelo Buonarroti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’automedica. Stando a quanto si apprende ci sarebbe stata un'aggressione.

