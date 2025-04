Panorama.it - Un’altra Juventus era possibile

E, dunque,era. Veloce, verticale, aggressiva e intensa, a tratti avvolgente, schierata con i destri a destra e i sinistri dall’altra parte, con un capitano designato e la fase difensiva equivalente e contemporanea a quella offensiva. Non ancora perfetta, troppo poco tempo per lavorarci su, ma una squadra forte, allenata con logica e pienamente connessa con il suo tecnico non perché quella prima giocasse contro – ha ragione Thiago Motta a rifiutare la ricostruzione -, ma semplicemente perché questa comprende appieno le consegne del tecnico e l’altra faticava a comprendere consegne sempre diverse.erae quella di Igor Tudor, pareggiando contro la Roma, ha fatto un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League: l’obiettivo imprescindibile in nome del quale il croato è stato chiamato al capezzale della Vecchia Signora.