"'Tanto è una donna, trattiamola così'. Le immagini che vedete qui sotto non hanno bisogno di grandi spiegazioni. Sono solo una parte dei commenti, meme, fotomontaggi e insulti sessisti che negli ultimi giorni mi sono piovuti addosso". Lo scrive su Fb la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti postando fotomontaggi e commenti. "C'è chi .

La governatrice Stefania Proietti denuncia: "Contro di me insulti sessisti". La governatrice Stefania Proietti denuncia: "Contro di me meme e insulti sessisti". Minacce e insulti sessisti contro Proietti nella polemica sulle tasse: la governatrice denuncia tutti alla polizia postale e chiede i danni. La denuncia della governatrice dell'Umbria Proietti: "Insulti sessisti sul web" - LaPresse. La denuncia di Stefania Proietti | Una donna non può non deve essere insultata o derisa solo perché fa politica. La denuncia della governatrice dell'Umbria Proietti: Insulti sessisti sul web. Ne parlano su altre fonti

Minacce e insulti sessisti contro Proietti nella polemica sulle tasse: la governatrice denuncia tutti alla polizia postale e chiede i danni - La presidente della Regione annuncia le vie legali per la valanga di contumelie arrivata via social, nel mirino anche esponenti istituzionali, sindaci e parlamentari. I risarcimenti saranno devoluti i ... (corrieredellumbria.it)

La denuncia di Stefania Proietti: "Una donna non può, non deve, essere insultata o derisa solo perché fa politica" - La presidente della Regione Umbria sui social: "Dobbiamo fare muro. Tutte e tutti insieme. Per dire che no, non è normale. Non deve essere tollerato" ... (perugiatoday.it)