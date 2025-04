Fognini-Cerundolo ATP Montecarlo | programma orario tv streaming

Fognini affronterà l'argentino Francisco Cerundolo al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L'appuntamento è per lunedì 7 aprile, sarà il quarto match sul Court Ranieri III a partire dalle ore 11.00: ad alzare il sipario sulla terra rossa del Principato saranno lo svizzero Stan Wawrinka e il cileno Alejandro Tabilo, poi toccherà a Lorenzo Musetti contro il cinese Yunchaokete Bu, a seguire spazio al derby russo tra Daniil Medvedev e Karen Khachanov, in chiusura toccherà al ligure.Il 37enne, attuale numero 99 del mondo (ma da domani uscirà dalla top-100), incrocerà il 26enne, numero 23 all'ultimo aggiornamento del ranking ATP. Servirà una prestazione sopra le righe da da parte del veterano italiano, che sei anni fa conquistò il trofeo in Costa Azzurra. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in palio la qualificazione al secondo turno, dove si incrocerebbe lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo reduce dall'eliminazione al debutto a Miami.

