Lecceprima.it - Si ferma nella piazzola in superstrada e viene rapinato: è caccia ai banditi

Leggi su Lecceprima.it

SAN PIETRO VERNOTICO - Hanno approfittato di una sosta sullaper agire: la vittima ha accostato, si èta. E loro sono intervenuti, in maniera fulminea. Per rapinarlo. È accaduto dopo le 21 di oggi, domenica 6 aprile 2025. Le informazioni, nel momento in cui si scrive, sono scarne.