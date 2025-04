Usa secondo bambino non vaccinato morto in Texas per il morbillo

Tgcom24.mediaset.it - Usa, secondo bambino non vaccinato morto in Texas per il morbillo Leggi su Tgcom24.mediaset.it In aumento i contagi anche negli Stati vicini. Pressioni sul ministro Robert Kennedy Jr. per la mancata prevenzione

Usa, secondo bambino non vaccinato morto in Texas per il morbillo. Allerta aviaria, il virus contagia un secondo bambino negli Usa. Test obbligatorio sul latte. Morbillo negli Usa, morto un bambino: non era vaccinato. Oltre 100 minori infettati: «La più grande epidemia degli ultimi 30 anni.

