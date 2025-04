Juventusnews24.com - Buffon a DAZN: «Questa Juve è unita, prima ognuno andava per la sua strada. Troppi capitani? La prima cosa che devi fare è conoscere la storia della Juventus…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le dichiarazionileggendantus dopo il big match contro la RomaAdopo Roma, il big match che ha chiuso la domenica di Serie A, ha parlato anche Gianluigi. Ecco le sue dichiarazioni.DI TUDOR – «mi pareper la sua. Li vedevo più in difficoltà e senza un pensiero comune: sembrava chedesse la sua interpretazione. Stasera sembrava che avessero qualin più da dirsi e condividere».– «alla? Lachelasquadra in cui vai. Entri nello spogliatoioe vedi tutte le foto di 100 anni. E ti deve far pensare che un capitano va trovato».Leggi suntusnews24.com