Roma Juve 1-1 Shomurodov risponde a Locatelli | la classifica aggiornata in Serie A Cosa cambia per l’Inter

Roma Juve 1-1, Shomurodov risponde a Locatelli: la classifica aggiornata in Serie A nel corso del 31° turno di campionato

Finisce qui Roma Juve, la sfida dell'Olimpico di Roma termina sull'1 a 1. Non si fanno male giallorossi e bianconeri, che portano a casa 1 punto che tutto sommato fa comodo ad entrambe le squadre. La compagine bianconera passa in vantaggio nel secondo tempo grazie ad un gran gol di Locatelli. La squadra di Ranieri risponde con la rete di Shomurodov sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ecco come cambia la classifica in Serie A nel corso di questo 31° turno di campionato.

Serie A, la classifica aggiornata
Inter 68 punti (31 partite giocate)
Napoli 64 (30)
Atalanta 58 (31)
Bologna 56 (30)
Juventus 56 (31)
Lazio 55 (31)
Roma 53 (31)
Fiorentina 52 (31)
Milan 48 (31)
Udinese 40 (31)
Torino 40 (31)
Genoa 38 (31)
Como 33 (31)
Hellas Verona 31 (31)
Cagliari 30 (31)
Parma 27 (31)
Lecce 26 (31)
Empoli 24 (31)
Venezia 21 (31)
Monza 15 (31)

