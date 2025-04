Svilar a DAZN | Un pareggio importante per il nostro morale Vi racconto la parata su Nico Gonzalez

Svilar a DAZN: le dichiarazioni del portiere della Roma dopo il pareggio nel big match dell'Olimpico

Dopo Roma Juve, il big match che ha chiuso la domenica di Serie A, anche Svilar ha parlato a DAZN. Ecco le sue dichiarazioni.

QUANTO CONTA QUESTO pareggio – «Conta anche per il morale nostro, di non aver perso oggi. Peccato per il punto e non tre, ma andiamo avanti».

parata SU Nico Gonzalez – «Non l'ho rivista, quando sono partito pensavo che era gol. Menomale (ride, ndr)».

CHAMPIONS – «Difficile da dire, abbiamo ancora 7 partite. Ora abbiamo il derby, una partita sempre speciale. È 50 e 50, dovremo scendere in campo al meglio. Cosa ho detto al mister? Di restare, ma dobbiamo rispettare le sue scelte».

