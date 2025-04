Internews24.com - Bisseck ci crede: «Bayern Monaco? Non sarà facile per nessuna delle due, ma sono ottimista sulla qualificazione al prossimo turno!»

di RedazioneIl difensore dell’Inter, Yann, èsul passaggio dele parla così in vista del match colIntervistato da Kicker in occasione diInter, sfida di martedì valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League, il difensore nerazzurro Yannsi esprime così con ottimismo. Domani la squadra nerazzurra volerà alla volta didi Baviera, con la conferenza stampa di Simone Inzaghi che inizierà a partire dalle ore 19.PAROLE – «Affronteremo una squadra molto organizzata. Noi siamo una squadra che non ha problemi a non avere il pallone, anche se generalmente vogliamo averlo. Difendiamo con grande passione. Non vogliamo mai subire un gol, nemmeno quando siamo già in vantaggio 3-0. E quando abbiamo il pallone, abbiamo giocatori fenomenali a centrocampo e in attacco.