Terremoto fortissimo scossa di magnitudo 4 9

Unadidi4.9 ha colpito la Grecia nella serata del 6 aprile 2025, alle 20:44 ora italiana. Il sisma, secondo le prime stime, ha avuto epicentro a circa 20 km da Patrasso, nella regione occidentale del Paese, ed è stato registrato a una profondità di 5 chilometri.La scarsa profondità dell’ipocentro ha reso laparticolarmente avvertibile dalla popolazione, sebbene al momento non siano stati segnalati danni rilevanti né vittime. Le autorità greche stanno comunque proseguendo con i controlli nei centri abitati più vicini all’epicentro.La zona interessata è da tempo considerata ad alta sismicità, trovandosi lungo una delle principali faglie attive del Mediterraneo orientale. Le scosse sismiche in quest’area non sono rare, ma la vicinanza alla superficie dell’evento odierno ha destato particolare preoccupazione tra i residenti.