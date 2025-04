Metropolitanmagazine.it - Chi è la fidanzata di Usain Bolt, Kasi Bennett e madre dei suoi tre figli

Ladi, ex modella ed imprenditrice giamaicana alla quale è legato dal 2014 e l’ha reso padre di tre gigli, Olympia Lightning nata nel 2020, seguita l’anno successivo da Saint Leo e Thunder.Stasera l’ex velocista sarà tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa, show condotto da Fabio Fazio in onda dalle 20:00 sul Nove. Nata nel 1990 in Giamaica, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza, seguita da un Master in Gestione Aziendale. Successivamente ha lavorato nel settore della moda e fondato una linea di abbigliamento. Laha fondato inoltre un’agenzia di marketing, la Elevate Marketing House a KingstonChi è, ladiÈ anche attiva in progetti di beneficenza e ha fatto parlare di sé per il suo impegno sociale, in particolare nella sua terra natale, la Giamaica.