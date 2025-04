Juventusnews24.com - Conferenza stampa Ranieri post Roma Juve: «Sapevo che Tudor avrebbe portato la sua mentalità, i bianconeri sono stati molto bravi. Sul mio ritiro…»

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni dopo il match della 31ª giornata di Serie A 2024/25Claudioha parlato indopo, valida per la 31ª giornata di Serie A 2024/25. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.SICURO DI VOLER LASCIARE – «Io avevo già smesso l’anno scorso, poi mi hanno chiesto delle squadre, ma sarei tornato solo per il Cagliari e per lae quando hanno mandato via Daniele e preso Juric midetto meno male, così sto tranquillo, ormaipiù di 35 anni che giro il mondo e non lo conosco. Prima di morire voglio girare un po’ e adesso è giusto che io dica stop».SI ASPETTAVA QUESTA– «Sì, ce lo aspettavamo. Sapevamo bene chela sua, la sua grinta, la sua verticalità.