Roma-Juventus 1-1 Shomurodov risponde a Locatelli

Roma e Juventus finisce 1-1 all'Olimpico. Le due squadre si dividono la posta in palio e restano a distanza invariata in classifica. La Roma, dopo sette vittorie consecutive trova un pari in rimonta e si porta a 53 punti, mentre la Juventus sale a 56, nel mezzo si è inserita la Lazio a .

