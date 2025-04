Le forti raffiche di vento rallentano gli atterraggi degli aerei a Malpensa

forti raffiche di vento che hanno frustato i cieli milanesi e lombardi per tutta la giornata di domenica, in serata, hanno provocato diversi disagi ai passeggeri all'aeroporto Malpensa. Diversi voli in arrivo hanno ritardato le manovre d'atterraggio per via delle condizioni meteo avverse. Milanotoday.it - Le forti raffiche di vento rallentano gli atterraggi degli aerei a Malpensa Leggi su Milanotoday.it Lediche hanno frustato i cieli milanesi e lombardi per tutta la giornata di domenica, in serata, hanno provocato diversi disagi ai passeggeri all'aeroporto. Diversi voli in arrivo hanno ritardato le manovre d'o per via delle condizioni meteo avverse.

Le forti raffiche di vento rallentano gli atterraggi degli aerei a Malpensa. Oltre 40 cm di neve sull'Alto e medio Vastese e comuni al buio, sulla costa forti raffiche di vento. Forte vento su Torino e provincia, alberi caduti su auto e case. Vento forte, alberi divelti e danni in provincia. Anche a Silvi danni ingenti e diversi grossi pini crollati su strade e case [FOTO]. Il maltempo si abbatte sul Luganese e sul Mendrisiotto. Ne parlano su altre fonti

Le forti raffiche di vento rallentano gli atterraggi degli aerei a Malpensa - Le forti raffiche di vento che hanno frustato i cieli milanesi e lombardi per tutta la giornata di domenica, in serata, hanno provocato diversi disagi ai passeggeri all'aeroporto Malpensa. Diversi ... (milanotoday.it)

Meteo: Vento Forte, raffiche oltre i 90km/h e tanto Freddo percepito, tutti i dettagli - Venti burrascosi di Grecale e Bora in arrivo sull'Italia Avviso meteo: forte burrasca in arrivo sull'Italia con raffiche ad oltre 90 km/h anche in Pianura! Occhi puntati da Domenica 6 Aprile, quando s ... (informazione.it)

Raffiche di vento e mare agitato: dalle 18 allerta meteo in tutta la Campania - Peggiora il clima in Campania dopo i primi sprazzi di caldo primaverile. La Protezione civile, infatti, ha emanato un avviso di allerta meteo gialla per vento forte valido dalle 18 di stasera, domenic ... (rainews.it)