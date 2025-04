Enrico Brignano il 13 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro

Enrico Brignano ha rivestito molteplici ruoli con grande carisma e simpatia, ugualmente a suo agio tra i protagonisti dei varietà televisivi, sui set cinematografici e nei teatri di tutto il Paese.Dopo il grande successo con “I 7 RE DI ROMA”, che lo hanno consacrato come una colonna portante del teatro e della commedia italiana, Enrico Brignano annuncia il suo nuovo one man show “Bello di mamma!”, che in estate lo vedrà impegnato nelle principali arene della penisola italiana: l’unica tappa in Friuli Venezia Giulia è prevista domenica 13 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Udine20.it - Enrico Brignano il 13 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro Leggi su Udine20.it Attore, conduttore, comico, regista teatrale: dai primi passi nel mondo della recitazione con il grande Gigi Proietti e dagli esordi televisivi con “La Sai l’Ultima?” sino alla partecipazione all’ultima edizione di “LOL – Chi ride è fuori”, nella sua carriera più che trentennaleha rivestito molteplici ruoli con grande carisma e simpatia, ugualmente a suo agio tra i protagonisti dei varietà televisivi, sui set cinematografici e nei teatri di tutto il Paese.Dopo il grande successo con “I 7 RE DI ROMA”, che lo hanno consacrato come una colonna portante del teatro e della commedia italiana,annuncia il suo nuovo one man show “Bello di mamma!”, che in estate lo vedrà impegnato nelle principali arene della penisola italiana: l’unica tappa in Friuli Venezia Giulia è prevista domenica 13di

