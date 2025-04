Promozione Puglia | pari Virtus Mola il Borgorosso batte il Capurso

Promozione pugliese.Cosmano Sport-Santeramo 2-0Capurso-Borgorosso Molfetta 0-2Real Siti-Virtus Palese 4-1Bitritto Norba-Molfetta Sportiva 7-0Virtus Mola-Soccer Trani 1-1Real.

