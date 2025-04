Oasport.it - La favola Brooksby domina contro Tiafoe e vince l’ATP di Houston

Si chiude con il lieto fine ladi Jenson. Il numero 507 del mondo, terzo giocatore dal ranking più basso a portare a casa un torneo,6-4 6-2, in un’ora e ventisette minuti, Frances, con pieno merito, il torneo ATP diparte a mille, ottiene il break nel secondo game e vola sul 4-0 togliendo a zero il servizio all’avversario in gioco chiuso dalla micidiale risposta di diritto. Il parziale di 19 punti a 4 è eloquente,però si scuote, colleziona quattro punti di fila per recuperare uno dei due break subiti, dimezza lo svantaggio con il turno di servizio del 4-2 e riapre la partita togliendo, ai vantaggi, la battuta all’avversario per il 4-3. La testa di serie numero due completa la rimonta con il 4-4 e nel nono gioco si conquista una palla break che però non sfrutta consentendo all’avversario di salire sul 5-4, prologo della chiusura del decimo game nel qualechiude i conti con una spettacolare volee di rovescio.