Ilveggente.it - Risolto il giallo Sinner: la verità che non ti aspetti

Leggi su Ilveggente.it

Jannik, c’è voluto del tempo ma la, adesso, è saltata fuori: qualcuno ci aveva visto giusto, l’ha fatto per questo motivo.Il popolo del tennis è spaccato a metà. Da una parte c’è chi teme che questi tre mesi di sospensione possano gravare sul prosieguo della sua carriera e mettere a repentaglio il suo trono. Dall’altra c’è chi crede, invece, che uno come Jannikpossa essere potenzialmente in grado di trarre il meglio perfino da un avvenimento spiacevole come può essere, per l’appunto, una squalifica.il: lache non ti(AnsaFoto) – Ilveggente.itScopriremo presto quale delle due fazioni avesse ragione, ma una cosa è certa: gli addetti ai lavori non sono minimamente preoccupati. Non lo è Adriano Panatta, certo che il lavoro extra che l’azzurro ha potuto fare in tutte queste settimane sarà per lui una mano santa, e non lo è neanche Riccardo Piatti, l’uomo al cospetto del quales’è fatto campione.