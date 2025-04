Elisabetta Canalis | il suo saluto a Milano e le voci sul cuore

Elisabetta Canalis: tra moda, social e gossip, un addio a Milano su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Elisabetta Canalis: il suo saluto a Milano e le voci sul cuore Leggi su Donnemagazine.it Un viaggio tra bellezza, moda e relazioni, il tutto raccontato sui social.: tra moda, social e gossip, un addio asu Donne Magazine.

I segreti a tavola del fisicatissimo fidanzato di Elisabetta Canalis. L'allenamento a basso impatto di Elisabetta Canalis. Elisabetta Canalis, il ritorno in tv con Tilt: la seconda vita della showgirl dopo gli anni americani. Elisabetta Canalis, l'addio a Roberto Cavalli: «Se c'è una persona che devo ringraziare, sei tu». Da Elisabetta Canalis a Simona Ventura e Afef, l'addio delle star a Cavalli: "Ci siamo divertiti, mancherai". Che cos'è la Manovra di Heimlich, con cui Elisabetta Canalis ha salvato la vita alla figlia Skyler. Ne parlano su altre fonti

Elisabetta Canalis, colazione in lingerie e corpo scolpito: “Ciao Milano” - In lingerie e con il suo solito charme, Elisabetta Canalis saluta Milano. Ma qualcosa nella sua vita privata, e nel rapporto con Georgian, sta cambiando ... (dilei.it)

Elisabetta Canalis, storia finita con Cimpeanu? Di mezzo ci sarebbe un'altra donna - Il giornalista Gabriele Parpiglia lancia la bomba sulla relazione dell'ex velina con il campione di kickboxing ... (affaritaliani.it)

Elisabetta Canalis in strada con i volontari per aiutare gli animali dei senzatetto: «Per loro un cane è tutto» - L’ex velina si è unita al progetto Amici di strada di Save the Dogs per portare aiuto alle «persone e i loro animali in difficoltà attraverso cure mediche, pappe e sterilizzazioni», spiega sui social ... (vanityfair.it)