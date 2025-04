Internews24.com - Pavoletti suona la carica in vista dell’Inter: «Ogni punto pesa e bisogna andare a prenderselo! Loro e la Fiorentina sono due squadre fortissime»

di RedazioneL’attaccante del Cagliari, Leonardo, ha detto la sua indei prossimi impegni contro l’Inter e contro laIntervenuto in conferenza stampa al termine di Empoli Cagliari, il centravanti dei sardi Leonardosi è espresso così sulle prossime sfide contro Inter e.ALLA RICERCA DEL GOL – «Caccia al gol? Questo è l’obiettivo sempre, soprattutto però che sia un gol che porti punti. Se poi sarà la rete della salvezza meglio ancora. Vorrei giocare di più, ma è normale perché sto bene e perché significa che ho ancora voglia, mi prendo quello che arriva e cerco di dare tutto. Col Monza ho avuto due belle palle ma non è andata, oggi c’era da lottare supallone.più lucido del passato, levandomi qualcosa per darla alla squadra. Il mio futuro? Ho ancora un anno di contratto, spero di chiudere bene questo e tornare al gol, poi si vedrà l’anno prossimo.