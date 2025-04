Thesocialpost.it - Parigi, arrestati tre terroristi: volevano farsi esplodere

Leggi su Thesocialpost.it

Due uomini sono stati incriminati per associazione a delinquere a scopoco e possesso di esplosivi, poi posti in custodia cautelare. Un terzo uomo, anch’egli incriminato, è stato invece sottoposto a controllo giudiziario. La conferma è arrivata dalla procura nazionale antiterrorismo (Pnat), dopo le prime anticipazioni pubblicate da Rtl e Le Parisien.Secondo la stampa francese, i tre sospettati avevano elaborato un progetto di attentato suicida ispirato agli attacchi del Bataclan del 2015. Avrebbero pianificato diin un luogo pubblico, con l’intento di uccidere “quanti più miscredenti possibile”, riprendendo il tragico modello dell’Isis che colpì la capitale francese dieci anni fa.L’indagine, ancora in fase preliminare, lascia intravedere la persistenza di cellule radicali pronte a replicare le modalità più cruente del terrorismo jihadista.