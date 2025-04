Udine20.it - Mostra fotografica: “Mimmo Jodice. L’Enigma della Luce” al Salone del Parlamento del Castello di Udine

Leggi su Udine20.it

La fotografia dicattura laindagandone i misteri, riproduce visivamente il silenzio delle città e la profondità del tempo. Una fotografia d’autore, quella di, mai approdata da protagonista negli spazi culturalisi, a cui è stata dedicata unainedita, nel luogo per eccellenzacultura e dell’artese. “” è stata inaugurata oggi, alla presenzafiglia del fotografo Barbara, con la partecipazione di centinaia di persone tra appassionati e visitatori, e, fino al 4 novembre 2025, offrirà al pubblico un’immersione totale nella fotografia di uno dei più grandi maestri dell’arte visiva contemporanea italiana.“È un orgoglio presentare questo lavoro originale e pensato per la città, reso possibile da un profondo impegno che ha coinvolto i civici musei e le tante professionalità diffuse in un lavoro corale che dà lustro a questo territorio e alla sua proposta culturale.