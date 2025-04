Internews24.com - Roma Juve, Tudor con i piedi quasi in campo e i social insorgono: «Ma non era soltanto Inzaghi?» – FOTO

di Redazionecon iine i: «Ma non era?». Esplode la polemica sul tecnico bianconeroNel corso diè montata la polemica suie il soggetto preso di mira dai tifosi delle squadre rivali è stato Igor. Il tecnico bianconero durante la partita, ha abbandonato in diverse occasioni l’area tecnica, arrivandoa mettere iall’interno del terreno di gioco. Soprattutto i tifosi dell’Inter hanno preso l’occasione al balzo per rispondere alle polemiche (a loro volta sterili) alzate attorno a Simone, il quale è solito abbandonare l’area tecnica.1-1 pic.twitter.com/gZzIhD2krq— Daniele Mari (@marifcinter) April 6, 2025 Alla mezzora circa l’allenatore bianconero era letteralmente alle spalle di El Shaarawy, praticamente in, come testimoniato dall’inquadratura di DAZN.