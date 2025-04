Roma-Juventus finisce in pareggio 1-1 all' Olimpico nello scontro per la corsa Champions

Roma e Juve hanno pareggiato 1-1 dopo una sfida combattuta che vede i giallorossi interrompere la serie di sette vittorie di fila e la rincorsa Champions e i bianconeri fallire il temporaneo aggancio all'Atalanta al terzo posto. All'Olimpico la squadra di Tudor era passata in vantaggio al 40mo: percussione sulla destra e cross di Kalulu, respinta di testa di Celik ma dal limite Locatelli ha infilato Svilar all'angolino. La Roma ha pareggiato in apertura di ripresa con il neo entrato Shomurodov: al 49mo angolo giallorosso, Ndicka di testa anticipa tutti, Di Gregorio devia sotto misura ed è stato lestissimo l'attaccante uzbeko a insaccare sotto misura.

