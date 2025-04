Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 6 Aprile 2025: sfiorata la rissa al trono over

Ladeldiandata in scena il 6ha offerto una puntata ricca di baci contrsi, accuse reciproche e dinamiche sempre più intricate. Giuseppe, Rosanna, Sabrina, Guido, Giovanni, Gloria e Gemma sono stati protagonisti assoluti tra litigi, sfide fisiche e nuovi pretendenti pronti a cambiare gli equilibri. Immancabili i commenti taglienti di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno animato ogni fase dello show.Giuseppe dà l’esclusiva a Rosanna, ma lei si tira indietroGiuseppe e Rosanna hanno aperto la puntata con un confronto che ha spiazzato tutti. Mentre lui avrebbe voluto darle l’esclusiva, lei ha chiarito di non essere pronta a ricambiare. L’intervento di Maria De Filippi, che ha rivelato il bacio avvenuto tra i due la sera prima, non ha cambiato la posizione di Rosanna: “Mi piace, ma non sono ancora convinta”.