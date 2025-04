Calciomercato.it - Roma-Juventus, Tudor: “Accettiamo questo pareggio, ma io alleno per una cosa”

I bianconeri raccolgono un punto all’Olimpico contro la squadra di Ranieri dopo una buona prestazione che tiene tutti in corsa per la ChampionsLaesce con un punto dall’Olimpico nello scontro diretto con ladi Ranieri che poteva essere fondamentale nella corsa Champions, ancora completamente aperta con sei squadre in sei punti per due posti.Dopo l’1-1 nella capitale le parole del tecnico bianconero Igor: “Abbiamo fatto un gran bel primo tempo, abbiamo iniziato bene, poi loro hanno cambiato sistema. Normale venire con ladopo sette vittorie e concedere qual. Abbiamo poi finito bene, potevamo fare il secondo ma non siamo stati abbastanza pericolosi. Tutto sommato un(dice una vittoria e poi si corregge, ndr) chee ci dà consapevolezza e positività per crescere ancora di più.