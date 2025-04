Bergomi vede una Juve diversa | Abbiamo visto questo oggi poi analizza la partita | Pareggio giusto ma i bianconeri hanno fatto una cosa in più rispetto ai giallorossi

JuventusNews24Bergomi, ex difensore nonché opinionista, vede una Juve diversa con l'avvento di Igor Tudor: ecco le sue parole!Beppe Bergomi spende parole d'elogio per la prestazione che i bianconeri hanno fornito in Roma Juve. Ecco cos'ha detto ai microfoni di Sky Sport dopo il match dell'Olimpico.PAROLE – «Tudor è arrivato e ci ha fatto vedere una squadra diversa. Abbiamo visto un ottimo primo tempo giocato dalla Juve. Il Pareggio è giusto, ma i bianconeri hanno proposto qualcosa in più rispetto alla Roma».

