Netanyahu lascia Budapest e vola a Washington | Trump ha fretta di incontrare Bibi

Netanyahu viaggia verso gli Stati Uniti, per quello che dovrebbe essere "un urgente ed importante incontro", elogia l'Ungheria per il suo sostegno a Israele negli organismi internazionali, centinaia di palestinesi stanno manifestando a Gaza

