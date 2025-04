Internews24.com - Thuram rivela: «Da piccolo guardavo Ronaldo e Adriano, ma Benzema è tutto! Vi svelo la versione migliore di me»

di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marcus, si racconta e citail Fenomeno tra i suoi idoli avuti da bambinoArriva un’altra parte dell’intervista concessa da Marcusa Onze Mondial. Il centravanti dell’Inter scherza sui capelli del fratello Khephren (centrocampista della Juve) e parla degli idoli avuti da bambino.LADI ME? – «È quella coi capelli come quelli di mio fratello Khéphren (ride, ndr)- Ladi me sarebbe quella in cui riesco ad avere la padronanza di tutti gli aspetti del gioco. Quando magari vedi un match alla televisione, puoi dire: ‘Ma non ha visto questa cosa?’. Perché hai un angolo di visuale più ampio e sullo schermo vediquello che succede sul campo. Il mio sogno è quello di entrare in campo un giorno e avere una visione di gioco come se guardassi il campo dall’alto verso il basso.