Tudor | Sulle palle da fermo c’è da migliorare il pareggio ci dà confidenza per lavorare meglio

Tudor, tecnico della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in trasferta contro la Roma Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro la Roma. Di seguito le parole del tecnico bianconero. PAROLE – «Dobbiamo concedere meno da angolo anche se non ci sono Bremer, Gatti .

