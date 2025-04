Playoff quinto posto Modena batte Padova in gara 1

gara e prima vittoria. Inizia bene il cammino dei Playoff quinto posto per il Modena Volley che batte Padova 3-1. Modena parte col sestetto composto da Uriarte-Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez di banda, Mati-Sanguinetti al centro con Federici libero. Padova risponde con. Europa.today.it - Playoff quinto posto, Modena batte Padova in gara 1 Leggi su Europa.today.it Primae prima vittoria. Inizia bene il cammino deiper ilVolley che3-1.parte col sestetto comda Uriarte-Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez di banda, Mati-Sanguinetti al centro con Federici libero.risponde con.

Modena vince con Padova gara uno dei Playoff Quinto Posto. Playoff quinto posto, Modena batte Padova in gara 1. Play Off 5° Posto: vincono Modena e Cisterna. Sonepar Padova torna in campo per i playoff quinto posto: sfida a Modena. Modena Volley, Paul Buchegger: "Vogliamo dare il massimo nei Play Off 5° Posto, serve continuità al nostro gioco". Modena sfida Padova nei playoff di consolazione: obiettivo Challenge Cup. Ne parlano su altre fonti

Play Off 5° posto: successi per Cisterna e Modena - Le squadre di Falasca e Giuliani, all'esordio nel torneo che vale la qualificazione in Challenge Cup, superano in casa rispettivamente Grottazzolina e Padova e raggiungono in vetta alla classifica Ver ... (tuttosport.com)

Modena Volley, buona la prima: Padova sconfitta al PalaPanini - MODENA Modena Volley inizia con il piede giusto il playoff valido per il quinto posto, superando Padova con il risultato di 3-1 al PalaPanini. Una partita che di certo non entrerà negli annali del vol ... (msn.com)

Modena sfida Padova nei playoff di consolazione: obiettivo Challenge Cup - La Benedetto XIV affronta Udine alla Baltur Arena in una sfida cruciale per la corsa salvezza e la promozione. La cantante emiliana ha partecipato alla puntata di giovedì sera ambientata in Thailandia ... (ilrestodelcarlino.it)