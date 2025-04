Ranieri a DAZN | Ci aspettavamo una Juve così con Tudor è una grande squadra Sono loro i favoriti per il quarto posto

Dopo Roma Juve, il big match che ha chiuso la domenica di Serie A, Claudio Ranieri ha parlato a DAZN. Ecco le sue dichiarazioni.SI ASPETTAVA QUESTA Juve? – «Ce l'aspettavamo, sapevamo che Tudor avrebbe portato la sua mentalità giocando sempre in avanti. La Juve non mi ha sorpreso, è stata brava. È una grande squadra e lotterà per il quarto posto, io ci scommetterei. Quando abbiamo iniziato a tirare fuori la testa, hanno fatto gol loro. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, pareggiando la gara e poi ci siamo assestati. Quando non si può vincere, l'importante è non perdere».DERBY – «È una partita importantissima, avevo detto ai ragazzi che ora inizia il rettilineo finale.

