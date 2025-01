Gli uomini di Clement vincono l’ultimo capitolo del derby dell’Old Firm

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-02 19:22:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:I Rangers hanno prodotto una prestazione imponente battendo il Celtic vincendo 3-0 nell’ultima puntata del.I gol di Ianis Hagi, Robin Propper e Danilo hanno sigillato la vittoria, tagliando il vantaggio del Celtic in testa alla Premiership a 11 punti e regalando agli ospiti la prima sconfitta stagionale in campionato.I padroni di casa passano in vantaggio al 7? sfruttando un errore difensivo del Celtic.Un passaggio fuori luogo di Liam Scales è stato intercettato da Nicolas Raskin, che ha abilmente tenuto a bada il suo marcatore prima di schierare Hagi.L’attaccante rumeno ha colpito con un rasoterra dal limite dell’area, battendo Kasper Schmeichel e realizzando l’1-0.I Rangers hanno dominato gran parte del primo tempo, con Jan Cerny che sfiorava il raddoppio.