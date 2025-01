Tvplay.it - Chiesa rompe con il Liverpool, ha chiesto la cessione: c’è mezza Serie A

Federicopuò lasciare ilgià a gennaio: l’esterno offensivo italiano halaai Reds, tante squadre dellaA molto interessateL’arrivo di Federicoalsembrava presagire un ritorno in grande stile del giocatore dopo un periodo ricco di problemi fisici. Tuttavia, le cose in questi primi sei mesi non sono andate come previsto. Soltanto quattro presenze in tutte le competizioni, per un totale di 123? e un solo assist siglato. Numeri poverissimi, i problemi muscolari continuano ad attanagliaree a sentire Arne Slot non gioca proprio per la scarsa forma fisica.con il, hala: c’èA (ANSA) Tvplay.it“Stiamo lavorando sulla forma fisica per la partita e ogni volta che possiamo lo portiamo con la squadra.