Ilrestodelcarlino.it - Blocco diesel Euro 5 in Emilia Romagna: da quando e dove

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 2 gennaio 2024 – Torna l’allarme smog in. Le consuete misure emergenziali – tra cui ildel traffico compresi anche i veicoli5 – riprendono la loro validità a causa del superamento dei limiti previsti delle polveri sottili. Sperando che le previsioni meteo che annunciano vento e precipitazioni possano ridurre l’effetto inquinante. Scattano le misure emergenziali: eccoBollino rosso, dunque, in tutte le città dell’a partire da domani, venerdì 3 gennaio, saranno in vigore le restrizioni per ridurre l’inquinamento del Piano regionale. In particolare le misure riguarderanno le province di Piacenza, Parma, Reggioe Modena. Per il territorio modenese, in particolare, l'allerta smog prosegue dal 27 dicembre scorso. Per la provincia di Ferrara, invece, che era sottoposta alle misure emergenziali come Modena fino a oggi, da domani torna il bollino verde e quindi termina l'allerta.