Ilfattoquotidiano.it - Perché per me gli psicologi, soprattutto quelli diocesani, dovrebbero stare fuori dalla scuola

non abbiamo bisogno dima di pedagogisti oltre che di presidi, maestri e professori che ne sappiano dia. Non solo. Nelle nostre aule entrano spesso a fare progetti di educazione sessualedei consultoriche hanno il divieto di parlare di aborto (che è legge nello Stato italiano) e di anticoncezionali, creando un danno inestimabile nelle teste dei nostri ragazzi.La notizia dell’approvazione in Manovra di un fondo di 10 milioni di euro per il sostegnoco nelle scuole nel 2025 non è per nulla buona. La proposta, voluta dal Partito Democratico, dimostra l’ignoranza dei compagni di Elly Schlein che con questa iniziativa – supportata dal Governo – stanno avallando la perversa abitudine di affidare ogni problema dell’aula al magico psicologo.