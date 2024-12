We Run Rome | ultima vittoria dell’anno per Meucci e Yaremchuk

Leggi su Sportface.it

La capitale italiana ha ospitato la tredicesima edizione della We Run, il tradizionale evento sportivo che ha luogo il giorno di San Silvestro. Sono stati 9000 gli atleti presenti a Roma per la gara odierna. “Siamo davvero felici e soddisfatti – le parole di Camillo Franchi Scarselli, presidente dell’ASD Atleticom – per la perfetta riuscita della nostra manifestazione. Questa XIII edizione è stata probabilmente una di quelle con la maggiore partecipazione, anche di atleti stranieri. La contagiosa atmosfera di festa ha contribuito a creare un’esperienza indimenticabile per i runner e gli spettatori, trasformando la We Runin un vero e proprio evento per tutta la città. Il modo migliore per iniziare l’anno giubilare nella Capitale“.La corsa è iniziata alle 14:00, con Danieleche ha dominato la prova maschile, concludendo con il tempo di 29:38.