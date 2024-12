Ilfattoquotidiano.it - Morte di Luca Salvadori, il padre fa causa agli organizzatori della gara di superbike

Mauriziodi, il pilota 32enne deceduto lo scorso settembre mentre gareggiava a Frohburg, in Germania, in unadidell’Irrc, l’International Road Race Championship, facorsa motociclistica. L’uomo lo ha annunciato in un video postato su Youtube sul canale del figlio, che conta su oltre 600mila iscritti, puntando il dito soprattutto sulle barriere protettive che sono saltate via all’impatto con la moto, aprendo un varco verso delle balle di fieno contro cuiè andato a sbattere. Secondo il“bastava porre le protezioni in verticale, parallele alla pista, per evitare la tragedia”.attacca anche glie i soccorritori, visto che subito dopo l’incidente “l’unica loro preoccupazione era ripristinare la pista per riprendere la corsa”.