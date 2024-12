Ilrestodelcarlino.it - Mercato, primi movimenti. Coppola piace alla Reggiana

Sono iniziati idianche nel girone B della serie C. Francesco, classe 2005, difensore classe 2005 della Vis Pesaro (16 presenze e 3 reti)molto. La Ternana per sostituire il centrocampista Samuele Damiani (infortunatosi al crociato) sta pensando fortemente a Mattia Proietti, classe 1992, nella passata stagione a Caserta e quest’anno in forza al Gubbio (14 presenze). Sempre la Ternana pare interessata a Luca Verna classe 1993 titolare in questa stagione a Catania (17 presenze) e con un passato anche in serie B (126 partite), altro giocatore cheè Indriz Naser Voca, classe 1997 della Triestina. L’attaccante Youssouph Sylla ex Vis Pesaro e dpassata stagione al Perugiaall’Avellino. In questa prima parte della stagione Sylla non ha brillato realizzando solo 1 rete e 9 presenze.