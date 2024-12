Lapresse.it - Berlino, attacca i passanti con coltello: 2 feriti

in Germania la polizia ha arrestato un uomo che aveva aggredito e ferito due persone con undavanti a un supermercato nel quartiere di Charlottenburg. Al momento, secondo i media locali, si ritiene che non si sia trattato di un attacco terroristico come quello che il 20 dicembre ha ucciso cinque persone ai mercatini di Natale di Magdeburgo. L’aggressore, un siriano residente in Svezia, sarebbe affetto da patologie mentali. Entrambi isono stati portati in ospedale, uno è stato dimesso dopo un trattamento ambulatoriale.