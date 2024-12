Bergamonews.it - Rischio incendi, a Villa d’Almè vieta l’uso delle lanterne cinesi per Capodanno

Leggi su Bergamonews.it

Niente. Nella notte di San Silvestro, non è possibile affidare i propri propositi e desideri alle poetiche e coloratevolanti, che si alzano in cielo grazie all’aria calda prodotta dalla fiammella di uno stoppino. Lo dispone un’ordinanza del Comune in considerazione del potenziale pericolo che tali dispositivi possono rappresentare per l’innesco diboschivi.La prima cittadina Valentina Ceruti ricorda che “tali piccole mongolfiere, una volta liberate in quota, non sono più governabili e possono raggiungere facilmente verde, pubblico e privato, abitazioni, strutture ricettive e locali pubblici ove, anche stante il periodofestività, possono essere presenti ospiti, residenti e clienti la cui incolumità può essere posta a serioe pericolo dal divampare di”.